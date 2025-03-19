Медведев заявил, что нельзя верить Киеву в вопросе прекращения ударов

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Властям Украины нельзя верить в вопросе договоренностей по прекращению огня. Об этом заявил зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Как отметил Медведев, посредническая миссия США заключается именно в том, чтобы разъяснять Киеву суть договоренностей с Москвой.

"Самое главное, чтобы американцы провели работу, которую они должны провести. Посмотрим, что они сделают", – приводит ТАСС слова политика.

Переговоры лидеров России и США состоялись во вторник, 18 марта. В рамках звонка Владимир Путин поддержал идею президента США Дональда Трампа о взаимном отказе России и Украины от ударов по энергетической инфраструктуре на 30 дней и сразу дал военным соответствующую команду.

Комментируя итоги разговора, американский лидер отметил, что процесс урегулирования конфликта на Украине теперь идет в полную силу и с полными последствиями.

Между тем утром 19 марта Киев атаковал объект на Кубани, в результате чего на территории произошла разгерметизация одного резервуара с нефтью с последующим пожаром. Площадь пожара увеличилась до 3,75 тысячи квадратных метров.

Как сообщили в Минобороны, данная атака произошла после принятого Путиным решения по предложению США о временном прекращении ударов по энергоинфраструктуре Украины и РФ.