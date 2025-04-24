24 апреля, 19:11Происшествия
В Ленобласти задержан подозреваемый в убийстве полицейского
Фото: телеграм-канал "Ирина Волк"
В лесу Сланцевского района Ленинградской области задержан подозреваемый в убийстве полицейского. Об этом в телеграм-канале написала официальный представитель МВД России Ирина Волк.
По ее словам, правоохранители смогли установить личность и местонахождение предполагаемого преступника – 19-летнего уроженца областного райцентра Сланцы.
Инцидент произошел 23 апреля в Кингисеппе в районе дома 22 по проспекту Карла Маркса. Как рассказала Волк, оперуполномоченный уголовного розыска Дмитрий Семеновых обратил внимание на мужчину, схожего по приметам с разыскиваемым лицом.
При попытке задержания злоумышленник ударил полицейского ножом в шею и скрылся, заявляла представитель МВД. От полученных травм правоохранитель скончался.