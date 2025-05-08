Минобороны зафиксировало 488 нарушений перемирия со стороны ВСУ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Минобороны России зафиксировало 488 нарушений режима прекращения огня со стороны ВСУ после начала перемирия.

По данным оборонного ведомства, украинская армия предприняла две попытки прорыва через российскую границу в Курской области, а также совершила атаку в районе Дзержинска в ДНР.

Кроме того, подразделения ВСУ совершили 173 обстрела позиций ВС РФ по всей линии боевого соприкосновения. Еще 4 обстрела были совершены с применением реактивных систем залпового огня, добавили в ведомстве.

Также после начала перемирия Украина осуществила 300 ударов и сбросов боеприпасов с помощью БПЛА.

"В этих условиях Вооруженные Силы Российской Федерации зеркально реагируют на нарушения ВСУ режима прекращения огня и в дальнейшем будут действовать адекватно складывающейся обстановке, отвечая на все преступные посягательства киевского режима", – заключили в Минобороны России.

Владимир Путин объявил перемирие в дни празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне в конце апреля. Таким образом, как указали в Кремле, российская сторона вновь продемонстрировала свою готовность к мирным переговорам без предварительных условий, которые позволят урегулировать конфликт на Украине.

При этом официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подчеркивал, что если ВСУ продолжат наносить удары по территории России, то Вооруженные силы РФ ответит на это.