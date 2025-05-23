Песков: киевский режим показывает свою сущность, атакуя объекты РФ

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Киевский режим демонстрирует свою сущность, нанося удары по мирным объектам России. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Украина продолжает свои враждебные действия, однако российская система ПВО эффективно борется с атаками, сказал политик.

В ночь на 23 мая средства ПВО перехватили и уничтожили 112 украинских БПЛА над регионами России. Больше всего аппаратов сбили над Московским регионом и Крымом – 24 и 22 дрона соответственно. Еще 18 БПЛА ликвидировали в Тульской области, 11 – в Курской и по 8 – в Орловской и Брянской областях.

Кроме того, 6 дронов уничтожено над Рязанской областью, 5 – над Калужской, по 3 – над Белгородской и Ивановской, 2 – над Владимирской и по 1 БПЛА – над Воронежской и Липецкой областями.

Между тем 9 человек находятся в больнице после атаки украинских дронов на жилой дом в Ельце. Состояние пострадавших оценивается как средней тяжести, они получают необходимую помощь в полном объеме, рассказали в российском Минздраве.