Силы ПВО уничтожили за ночь 112 беспилотников над регионами РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные средства ПВО перехватили и уничтожили в общей сумме 112 украинских беспилотников самолетного типа над регионами России в ночь на 23 мая. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, больше всего дронов ликвидировали над Московским регионом и Крымом – 24 и 22 БПЛА соответственно. Еще 18 беспилотников сбили в Тульской области, 11 – в Курской области и по 8 аппаратов – в Орловской и Брянской областях. Кроме того, 6 дронов уничтожено над Рязанской областью, 5 – над Калужской, по 3 – над Белгородской и Ивановской, 2 – над Владимирской и по 1 БПЛА – над Воронежской и Липецкой областями.

Минувшей ночью в Ельце Липецкой области обломки дрона упали в промзоне города, вызвав возгорание. На место сразу прибыли специалисты оперативных служб, которые начали эвакуировать людей.

В результате произошедшего различные ранения получили восемь человек. Врачи оказывают необходимую помощь всем пострадавшим. Кроме того, обломки дрона упали на крышу одного из жилых домов. Жильцов оперативно эвакуировали из дома, никто не пострадал.