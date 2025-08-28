Журналист Бернвальд: состояние раненого оператора ВГТРК Солдатова было тяжелым

Фото: 123RF/datych

Состояние раненного в курском приграничье оператора ВГТРК Сергея Солдатова было тяжелым, однако он оставался в сознании. Об этом в эфире телеканала "Россия 24" рассказал журналист ВГТРК и коллега оператора Станислав Бернвальд.

"Сейчас Сергею в эти минуты проводится операция в Курской областной больнице, проводят ее хирурги из Москвы. Сколько продлится операция, неизвестно", – отметил журналист.

По его словам, Солдатову удалось избежать большой кровопотери, поскольку ему была оказана своевременная медицинская помощь. Мужчину доставили в полевой госпиталь спустя 15 минут после получения ранения. Затем оператора эвакуировали в курскую больницу.

"Дальше врачи уже будут решать, необходима ли эвакуация в Москву, в один из военных госпиталей", – уточнил Бернвальд.

Об инциденте ранее рассказал врио главы Курской области Александр Хинштейн. По его словам, журналист подорвался на мине в одном из приграничных населенных пунктов во время работы в четверг, 28 августа. Первую помощь оператору оказали военные, после он был доставлен в областную больницу. Пострадавший получает всю необходимую медпомощь, подчеркнул Хинштейн.