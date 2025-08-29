Хинштейн: пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК находится в реанимации

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Пострадавший в результате подрыва мины Вооруженных сил Украины (ВСУ) оператор ВГТРК Сергей Солдатов остается в реанимации, сообщил в своем телеграм-канале врио губернатора Курской области Александр Хинштейн.

Он навестил в больнице пострадавших от действий украинских военных. К журналисту Хинштейн пришел вместе с военкором, Героем России Евгением Поддубным.

"После операции он пока находится в реанимации, но радует, что уже улыбается. Рассказал, что подрыв случился в приграничье во время работы съемочной группы: остановились для съемки в поле за населенным пунктом", – рассказал глава региона.

Взрыв мины "Лепесток", на которую наступил Солдатов, повредил его правую стопу. В результате открылось сильное кровотечение. Первую помощь мужчине оказал его коллега-корреспондент, затем его перевезли в медсанчасть, а оттуда доставили в больницу.

Как указал врио губернатора, впереди оператора ждет второй этап реконструирующей операции. Вся помощь оказывается в полном объеме.

"Пока Сергей по согласованию с медиками принял решение оставаться в Курске – в больнице за ним смотрит опытный хирург из института Вишневского, который работает в Курской области уже второй год и за плечами которого не одна спасенная жизнь наших раненых", – отметил Хинштейн.

Он также навестил полицейского, который пострадал 28 августа при атаке БПЛА в Большесолдатском районе. У него диагностировали осколочные ранения, однако чувствует он себя хорошо.

"В одной палате с ним мужчина, раненный при недавнем обстреле Рыльска. Рассказал, что в момент прилета был на улице около подъезда. Спасло, что осколки летели с торца дома – угол здания закрыл его, но травмы все равно достаточно серьезные", – говорится в публикации.

В соседней палате, продолжил Хинштейн, лежат две сотрудницы предприятия, которые получили травмы в Кореневском районе. У них множественные осколочные ранения.

"Рассказывают, что не могут не возвращаться: в районе до сих пор живут родители. Предложил подумать, чтобы организовать их вывоз из муниципалитета. Насильно никто людей из домов, конечно же, не забирает, но рисковать жизнью и здоровьем тоже нельзя", – подчеркнул врио главы Курской области.

Всего в областной больнице проходят лечение 14 человек, которые пострадали от действий Вооруженных сил Украины (ВСУ). Хинштейн пожелал им всем скорейшего выздоровления.

"К счастью, наши врачи делают для этого все: ни разу еще не слышал нареканий на их работу и отношение к пациентам! Спасибо докторам, которые так относятся к своему делу!" – добавил он.

О том, что оператор ВГТРК пострадал в курском приграничье, стало известно накануне. Его коллега Станислав Бернвальд рассказал, что состояние Солдатова было тяжелым, однако он оставался в сознании.