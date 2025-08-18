Форма поиска по сайту

Герой РФ Абачев получил ранение в одном из приграничных районов

Фото: телеграм-канал "Сергей Меликов"

Герой России Эседулла Абачев пострадал в одном из приграничных районов, сообщил глава Дагестана Сергей Меликов в телеграм-канале.

"С самого начала держу ситуацию на контроле. Важно было быстро и максимально безопасно госпитализировать нашего героя", – указал Меликов.

По его словам, Абачев в настоящее время находится в одном из военно-медицинских центров. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но стабильное.

Ранее китайский журналист Лу Юйгуан получил ранение во время съемки репортажа в поселке Коренево Курской области. По словам медиков, у него была открытая черепно-мозговая травма и ушибленная рана теменной области.

Следователи возбудили по факту произошедшего уголовное дело о теракте. Сам корреспондент заявил, что намерен продолжить освещать ход СВО.

