Пострадавший в курском приграничье оператор ВГТРК доставлен вертолетом в Москву

Фото: телеграм-канал "Александр Хинштейн"

Оператора ВГТРК Сергея Солдатова доставили вертолетом в Москву для дальнейшего лечения, рассказал военный корреспондент, Герой России Евгений Поддубный.

"Будет проходить лечение в Национальном медицинском научно-исследовательском центре хирургии имени Вишневского", – написал он в своем телеграм-канале.

Журналист подчеркнул, что специалисты центра сделают все возможное для того, чтобы минимизировать последствия подрыва Солдатова на противопехотной мине.

О том, что оператор ВГТРК пострадал в курском приграничье, стало известно 28 августа. Первую помощь ему оказали военные, после чего Солдатов был доставлен в Курскую областную больницу.

Коллега пострадавшего Станислав Бернвальд рассказал, что состояние оператора было тяжелым, однако он оставался в сознании.

Как уточнил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, взрыв мины "Лепесток" повредил правую стопу мужчины. В результате открылось сильное кровотечение. Глава региона также подчеркивал, что вся помощь оказывалась Солдатову в полном объеме.