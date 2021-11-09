Обвиняемый в убийстве трех студенток под Оренбургом признался в еще одном изнасиловании

15:10
Фото: СУ СК России по Оренбургской области
Руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Оренбургской области Дмитрий Анненков сообщил, что обвиняемый в жестоком убийстве трех студенток в Гае Александр Лазарев признался в совершении еще одного изнасилования. Об этом говорится на сайте следственного управления СК России по региону.
Уточняется, что о старых преступлениях Лазарева стало известно в ходе расследования дела об изнасиловании и убийстве студенток и поджоге их квартиры.
Анненков рассказал, что обвиняемый после освобождения из тюрьмы в июле этого года уже в августе совершил еще одно изнасилование.
"Потерпевшая, которая чудом, как мы считаем, смерти избежала, не захотела заявлять", – отметил Анненков.
Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе.
Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Предполагаемым орудием убийства был назван кухонный нож. Все погибшие – уроженки Башкирии.
Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц, об изнасиловании, надругательстве и поджоге. Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацию отслеживают в прокуратуре Оренбургской области.
30-летний Лазарев вину признал, раскаялся и дал изобличающие себя показания. Следователи проверили его показания на месте.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: