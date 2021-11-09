Обвиняемый в убийстве трех студенток под Оренбургом признался в еще одном изнасиловании

Фото: СУ СК России по Оренбургской области

Руководитель отдела криминалистики СУ СК РФ по Оренбургской области Дмитрий Анненков сообщил, что обвиняемый в жестоком убийстве трех студенток в Гае Александр Лазарев признался в совершении еще одного изнасилования. Об этом говорится на сайте следственного управления СК России по региону.

Уточняется, что о старых преступлениях Лазарева стало известно в ходе расследования дела об изнасиловании и убийстве студенток и поджоге их квартиры.

Анненков рассказал, что обвиняемый после освобождения из тюрьмы в июле этого года уже в августе совершил еще одно изнасилование.

"Потерпевшая, которая чудом, как мы считаем, смерти избежала, не захотела заявлять", – отметил Анненков.

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе.

Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Предполагаемым орудием убийства был назван кухонный нож. Все погибшие – уроженки Башкирии.

Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц, об изнасиловании, надругательстве и поджоге. Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацию отслеживают в прокуратуре Оренбургской области.

30-летний Лазарев вину признал, раскаялся и дал изобличающие себя показания. Следователи проверили его показания на месте.