Подозреваемый в убийстве студенток в Гае показал на видео, как совершал преступление

Видео: СК РФ

Следственный комитет РФ показал кадры допроса, а также очной ставки Александра Лазарева, подозреваемого в убийстве трех студенток в оренбургском Гае. Также он показал, как совершал убийство.

На видео задержанный показывает, как он совершал преступления, указывая, в какие части тела наносил удары девушкам. Так, комментируя убийство первой девушки, он заметил, что это произошло быстро.

Ранее во вторник 30-летний Лазарев признал вину, раскаялся и дал изобличающие себя показания.

Следователи проверили его показания на месте. Они будут ходатайствовать об избрании в отношении Лазарева меры пресечения в виде заключения под стражу. В ближайшее время ему предъявят обвинение с учетом совокупности установленных обстоятельств.

Тела двух девушек со следами насильственной смерти обнаружили утром 30 сентября после тушения пожара в квартире жилого дома в городе Гае, еще одно тело нашли во дворе.

Погибшим девушкам было 17, 18 и 19 лет, они учились в медицинском колледже и втроем снимали квартиру. Предполагаемым орудием убийства был назван кухонный нож. Все погибшие – уроженки Башкирии. Их уже похоронили в родных селах.

Возбуждены уголовные дела об убийстве двух и более лиц, об изнасиловании, надругательстве и поджоге. Расследование уголовного дела по факту трагедии поставил на контроль глава СК РФ Александр Бастрыкин. Кроме того, ситуацию отслеживают в прокуратуре Оренбургской области.