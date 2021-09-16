Подозреваемый в убийстве 9-летней девочки в Орловской области ранее не был судим

10:32
Фото: orel.sledcom.ru
Мужчина, которого подозревают в убийстве 9-летней школьницы в Орловской области, ранее не привлекался к уголовной ответственности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя областного управления СК.
"Он был задержан и арестован ранее, еще в июле, по подозрению в преступлении полового характера. Теперь в отношении него возбуждено еще одно дело по статье "Убийство". Ранее судим не был", – заявили в ведомстве.
О задержании 61-летнего мужчины, подозреваемого в убийстве пропавшей девочки в Орловской области, стало известно 15 сентября. Сообщалось, что ранее он уже был задержан по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера. Сейчас он находится под стражей.
Девочка пропала в июне 2021 года. Об этом в полицию сообщил ее отец. К поискам были подключены оперативные службы. Позднее следователи возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Спустя время тело девочки было обнаружено закопанным в подвале дома в селе Казарь Орловской области.
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