Полиция проверит информацию об избиении сотрудника АМПП в центре Москвы

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Полиция проверит информацию об избиении сотрудника ГКУ "Администратор московского парковочного пространства". Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

В полицию обратился работающий контролером АМПП 24-летний мужчина. По его словам, накануне во время фиксации транспортного средства на улице Усачева к нему подошел незнакомый мужчина, который оказался владельцем транспорта.

"Незнакомец стал нецензурно выражаться в адрес контролера и дважды ударил его по лицу, после чего скрылся на своем транспортном средстве в неизвестном направлении", – рассказал источник.

Ранее сообщалось, что следственный департамент МВД РФ возбудил уголовное дело о легализации 2 миллиардов рублей, полученных в результате торговли наркотиками. По версии правоохранительных органов, в период с 2016 по 2020 год группа злоумышленников через интернет сбывала в разных регионах РФ синтетические наркотики. Деньги поступали на подставные электронные кошельки, зарегистрированные на непричастных к преступлениям лиц.

