Женщина рассказала, как нашла мертвого бизнесмена в Porsche в Перми

13:07
Фото: телеграм-канал SHOT
Женщина обнаружила тело бизнесмена с ранением головы в Porsche на парковке в Перми. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Она рассказала, что они с мужем заметили автомобиль при выезде из дома. По ее словам, внутри Porsche сидел мужчина с опущенной головой, чему жители не придали значения и подумали, что тот сидит в телефоне.
"Вернулись через 1,5 часа, он в том же положении. Муж обратил внимание, что мужчина все так же сидит и машина заведена", – пояснила женщина.
После этого пара решила остановиться и проверить, все ли в порядке. На стук в окно водитель не реагировал. Затем супруги вызвали полицию.
По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Следствие установило, что убитым является 43-летний мужчина. В соцсетях появилась информация, что он местный бизнесмен.
Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве предъявили обвинение. 46-летнего мужчину обвиняют по части 1 статьи 105, части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия").
По данным следствия, вечером 10 июля обвиняемый зашел в помещение микрофинансовой компании на улице Кожевнической, где выстрелил в 51-летнюю сотрудницу офиса.
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