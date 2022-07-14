Женщина рассказала, как нашла мертвого бизнесмена в Porsche в Перми

Фото: телеграм-канал SHOT

Женщина обнаружила тело бизнесмена с ранением головы в Porsche на парковке в Перми. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Она рассказала, что они с мужем заметили автомобиль при выезде из дома. По ее словам, внутри Porsche сидел мужчина с опущенной головой, чему жители не придали значения и подумали, что тот сидит в телефоне.

"Вернулись через 1,5 часа, он в том же положении. Муж обратил внимание, что мужчина все так же сидит и машина заведена", – пояснила женщина.

После этого пара решила остановиться и проверить, все ли в порядке. На стук в окно водитель не реагировал. Затем супруги вызвали полицию.

По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 Уголовного кодекса РФ ("Убийство"). Следствие установило, что убитым является 43-летний мужчина. В соцсетях появилась информация, что он местный бизнесмен.

Ранее сообщалось, что подозреваемому в убийстве сотрудницы офиса микрозаймов в Москве предъявили обвинение. 46-летнего мужчину обвиняют по части 1 статьи 105, части 1 статьи 222 Уголовного кодекса РФ ("Убийство", "Незаконный оборот оружия").

По данным следствия, вечером 10 июля обвиняемый зашел в помещение микрофинансовой компании на улице Кожевнической, где выстрелил в 51-летнюю сотрудницу офиса.

