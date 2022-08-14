Химикаты сбросили в реку Одер на территории Польши

Огромное количество химикатов сбросили в реку Одер, которая протекает на территории Польши, Чехии и Германии. Могут потребоваться годы на восстановление экосистемы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее глава польского водного холдинга Пшемыслав Даца сообщил, что из реки достали 10 тонн мертвой рыбы. При этом в Германии заявили, что Польша не выполнила международный договор, не уведомив соседей о возможном загрязнении реки в кратчайшие сроки. Сейчас на реке проводят исследования воды.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.



