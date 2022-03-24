"Московский патруль": в Люберцах черный риелтор лишил квартиры женщину

В Люберцах черный риэлтор лишил квартиры женщину. Пострадавшая в результате аферы Ольга Крюкова обратилась за помощью в программу "Московский патруль".

Она рассказала, что хотела изменить жилищные условия, а в итоге лишилась трехкомнатной квартиры, передарив ее черному риелтору, который вскоре после сделки попал в колонию за другие аферы с недвижимостью. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.