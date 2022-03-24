"Московский патруль": в Подмосковье задержали женщину, распространявшую наркотики

В городе Куровское задержали женщину, занимавшуюся распространением наркотиков. При себе у нее обнаружили почти сотню небольших свертков.

Эксперты полагают, что в них содержится героин. Об этом также сообщила и сама женщина.

В телефоне задержанной оперативники нашли координаты с многочисленными местами закладок. При обыске дома у подозреваемой обнаружили еще 158 свертков с наркотиками.

Со слов женщины, в одном из мессенджеров ей предложили "работу". В ее обязанности входило забирать наркотики из тайников, расфасовывать и сбывать с помощью закладок на территории Орехово-Зуевского областного округа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.