"Московский патруль": в Подмосковье задержали женщину, распространявшую наркотики

24 марта, 22:00
В городе Куровское задержали женщину, занимавшуюся распространением наркотиков. При себе у нее обнаружили почти сотню небольших свертков.
Эксперты полагают, что в них содержится героин. Об этом также сообщила и сама женщина.
В телефоне задержанной оперативники нашли координаты с многочисленными местами закладок. При обыске дома у подозреваемой обнаружили еще 158 свертков с наркотиками.
Со слов женщины, в одном из мессенджеров ей предложили "работу". В ее обязанности входило забирать наркотики из тайников, расфасовывать и сбывать с помощью закладок на территории Орехово-Зуевского областного округа. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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