"Московский патруль": в Подмосковье таможенники пресекли контрабанду психотропных веществ

В Подмосковье таможенники пресекли контрабанду крупной партии психотропного вещества в полиграфической краске. Товар прибыл из Великобритании и ряда других стран, и предназначался для московской фирмы.

В общей сложности изъято 14 тонн продукции: часть во время перевозки, еще часть – на складе. Всю краску должны были продать на территории России. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.