Пожар произошел на территории колонии в Красноярском крае

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Фото: Москва 24/Антон Великжанин
Пожар произошел в швейном и деревообрабатывающем цехах в промышленной зоне исправительной колонии № 7 в Красноярском крае. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.
Сообщение о возгорании поступило спасателям в воскресенье, 20 марта, в 16:10 по московскому времени, в 19:57 пожар был локализован на площади 1,2 тысячи квадратных метров. В 02:06 открытое горение было ликвидировано.
В ведомстве утонили, что пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. На месте работают 50 человек и 17 единиц техники. Предварительная причина пожара в настоящее время уточняется. Проверку по факту возгорания начала региональная прокуратура.
Ранее пожар произошел в колонии в городе Валдай Новгородской области. В результате ЧП погиб заключенный, еще четверо пострадали. В исправительном учреждении загорелись матрасы.
До этого в исправительной колонии в Зубово-Полянском районе Мордовии загорелась кровля здания. Площадь пожара составила 3 тысячи квадратных метров.
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