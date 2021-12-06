Один человек погиб при пожаре в колонии в Новгородской области

Пожар произошел в колонии в городе Валдай Новгородской области, сообщает ТАСС. В результате ЧП погиб заключенный, еще четверо пострадали.

Пожар произошел на территории ФКУ ИК № 4 в камере одноэтажного кирпичного здания штрафного изолятора. В исправительном учреждении загорелись матрасы. На место происшествия выехали следователи.

"Предварительно, загорелось в штрафном изоляторе, загорелись матрасы. Идет проверка, по результатам будет принято процессуальное решение", – сказали агентству в региональном следственном управлении СК РФ.

На данный момент огонь на площади 9 квадратных метров ликвидирован.

Ранее пожар произошел в частном жилом доме в городском округе Клин, в результате которого погибли два человека.