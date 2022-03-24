В Москве таксист избил пассажирку и распылил ей в лицо перцовый газ

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин

В Москве на улице Покровке водитель такси избил пассажирку и распылил ей в лицо перцовый газ. Девушка была доставлена в больницу, сообщили в пресс-службе столичного МВД.

"Днем 23 марта в ОМВД России по Басманному району поступила телефонограмма из медицинского учреждения о том, что утром того же дня к ним обратилась девушка 2002 года рождения с диагнозами "химический ожог верхних дыхательных путей первой степени", "ушиб", "кровоподтек мягких тканей шеи", "рана мочки правой ушной раковины", – говорится в сообщении.

По данному факту полиция начала проверку.

Ранее в Ханты-Мансийском автономном округе пассажирка такси избила водителя. Видеозапись конфликта распространилась в Сети. Мужчина сначала пытался реагировать на провокации со стороны женщины спокойно, однако она продолжала оскорблять и начала бить водителя.

