Пожар произошел на автостоянке с автобусами в Норильске

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Пожар произошел на крытой стоянке на улице Нансена в Норильске на севере Красноярского края. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.

Как рассказали очевидцы, в ангаре находятся два автобуса и грузовик КамАЗ, людей нет.

По данным спасателей, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. На месте работают девять человек и две единицы техники.

В местной мэрии уточнили, что из-за пожара перекрыто движение транспорта по улице Нансена в сторону улиц Набережной и Бегичева.

Ранее в этот же день пожар произошел в швейном и деревообрабатывающем цехах в промышленной зоне исправительной колонии № 7 в Красноярском крае.

В МЧС уточнили, что пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Проверку по факту возгорания начала региональная прокуратура.