Пожар произошел на автостоянке с автобусами в Норильске

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Фото: Москва 24/Никита Симонов
Пожар произошел на крытой стоянке на улице Нансена в Норильске на севере Красноярского края. Об этом со ссылкой на пресс-службу регионального главка МЧС сообщает ТАСС.
Как рассказали очевидцы, в ангаре находятся два автобуса и грузовик КамАЗ, людей нет.
По данным спасателей, площадь возгорания составила 900 квадратных метров. На месте работают девять человек и две единицы техники.
В местной мэрии уточнили, что из-за пожара перекрыто движение транспорта по улице Нансена в сторону улиц Набережной и Бегичева.
Ранее в этот же день пожар произошел в швейном и деревообрабатывающем цехах в промышленной зоне исправительной колонии № 7 в Красноярском крае.
В МЧС уточнили, что пострадавших нет. Эвакуация не проводилась. Проверку по факту возгорания начала региональная прокуратура.
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