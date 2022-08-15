Столичная полиция задержала мужчину, который довел оппонента в драке до больницы

Полиция в Москве задержала мужчину, который довел своего оппонента в драке до больницы. Произошло все в вестибюле одной из станций метро. Травмы потерпевшего признали тяжелыми, сообщили в МВД.

Нападавшего удалось вычислить. Им оказался 19-летний приезжий. Суда он будет дожидаться в изоляторе, также на него завели уголовное дело. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.