Мужчина спас соседку из горящей квартиры на юге Москвы

Фото: Москва 24

Мужчина перелез через балкон седьмого этажа и спас соседку из горящей квартиры на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

По его словам, женщина получила травмы, но выжила.

В прокуратуре сообщили о трех пострадавших при пожаре в доме 2 на улице Красного Маяка.

"На месте координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко", – говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

В МЧС сообщили, что в ходе ликвидации пожара удалось спасти шестерых человек. Всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи.

Возгорание произошло в квартире жилого дома на улице Красного Маяка. Общая площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. Отмечается, что к 17:01 по московскому времени пожар удалось полностью потушить.

