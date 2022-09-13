Мужчина спас соседку из горящей квартиры на юге Москвы

18:22
Фото: Москва 24
Мужчина перелез через балкон седьмого этажа и спас соседку из горящей квартиры на юге Москвы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.
По его словам, женщина получила травмы, но выжила.
В прокуратуре сообщили о трех пострадавших при пожаре в доме 2 на улице Красного Маяка.
"На месте координирует действия правоохранительных органов и экстренных служб заместитель Чертановского межрайонного прокурора Станислав Шевченко", – говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.
В МЧС сообщили, что в ходе ликвидации пожара удалось спасти шестерых человек. Всех спасенных передали медикам для осмотра и оказания помощи.
Возгорание произошло в квартире жилого дома на улице Красного Маяка. Общая площадь пожара составила порядка 30 квадратных метров. Отмечается, что к 17:01 по московскому времени пожар удалось полностью потушить.
Жилой дом загорелся на улице Красного Маяка
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