Крыша горящего склада в Петербурге обрушилась на площади 9 тыс "квадратов"

Фото: vk.com/vechmet

Крыша горящего в Колпинском районе Санкт-Петербурга склада обрушилась на площади 9 тысяч квадратных метров. Об этом сообщил замначальника регионального главка МЧС Игорь Титенок, передает ТАСС.

Также в результате происшествия частично обрушилась стена.

В настоящее время пожар локализован. Его площадь составила 12 тысяч квадратных метров. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее в МЧС уточняли, что в здании склада загорелись строительные материалы. Пожару присвоили третий ранг сложности. К ликвидации привлечено 160 человек и 45 единиц техники.

Склад загорелся в Санкт-Петербурге

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