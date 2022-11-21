В СК назвали предварительные причины пожара на Комсомольской площади

Фото: Агентство "Москва"/"Мобильный репортер"

Причинами пожара на складе цветов на Комсомольской площади в Москве могли стать неисправность электропроводки или ненадлежащее обращение с огнеопасными предметами. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета РФ.

Следователи назначили необходимые экспертизы, допросили свидетелей произошедшего и совместно с криминалистами и специалистами пожарной лаборатории МЧС РФ осмотрели место происшествия. В настоящее время правоохранители устанавливают личности погибших.

Уголовное дело по части 3 статьи 238 Уголовного кодекса РФ ("Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее смерть двух и более лиц") передали в первый отдел по расследованию особо важных дел Западного межрегионального следственного управления на транспорте СК РФ. Следователи ЗМСУТ СК РФ займутся также расследованием дела по части 3 статьи 219 Уголовного кодекса РФ ("Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека").

Пожар в здании цветочной базы произошел в воскресенье, 20 ноября. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания. Открытое горение удалось ликвидировать лишь в 22:03. До этого спасатели локализовали пожар на площади 2 500 квадратных метров.

В результате происшествия погибли семь человек, один из которых – гражданин Таджикистана.



Правоохранители спасли семерых человек при тушении пожара на складе в центре столицы

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