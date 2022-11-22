Посетителей торгового центра в Зеленограде эвакуировали из-за возгорания

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Гостей и сотрудников торгового центра в Зеленограде экстренно эвакуировали из-за пожара на первом этаже, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы Москвы.

"В 12:06 поступило сообщение о возгорании люстры на первом этаже торгового центра на Привокзальной площади", – говорится в сообщении.

По словам представителя экстренных служб, находящиеся в ТЦ люди смогли покинуть здание до прибытия пожарных бригад. На данный момент информация о пострадавших не поступала.

Ранее сообщалось, что в Нефтеюганске загорелось здание торгового центра. Пожар случился в 10-м микрорайоне города. На момент прибытия пожарных пламя охватило кровлю здания.

Также пожар случился в здании цветочной базы на Комсомольской площади в Москве в воскресенье, 20 ноября. Возгорание привело к обрушению перекрытий между первым и вторым этажами здания. В результате пожара скончались семь человек.

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