Ликвидирован пожар в порту турецкого Самсуна

Фото: телеграм-канал "СМОТРИ"

Сотрудники экстренных служб Турции потушили пожар, возникший после взрыва в порту города Самсун. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на турецкие телеканалы.

Отмечается, что пожар начался после взрыва резервуара с отработанным техническим маслом. Пожарным удалось оперативно локализовать возгорание, благодаря чему огонь не успел перекинуться на соседние цистерны и постройки.

По предварительным данным, в результате ЧП никто не пострадал.

Взрыв в турецком порту Самсун на берегу Черного моря прогремел днем 2 декабря. Причины случившегося пока не установлены.

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