Культурные мероприятия запретили на стамбульской улице Истикляль после теракта

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Шествия и культурные мероприятия, в том числе выступление уличных музыкантов, запретили на центральной улице Стамбула Истикляль после теракта, сообщается на сайте губернаторства турецкого региона.

"Распоряжение подписал губернатор Стамбула Али Ерликая в рамках мер, направленных на обеспечение на улице Истикляль безопасности, спокойствия, поддержания общественного порядка", – отмечается в заявлении.

Трагедия случилась на пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября. В результате погибли шесть человек, еще 81 был ранен.

По факту произошедшего задержаны 50 человек. Среди них была и подозреваемая в совершении самого взрыва гражданка Сирии Ахлам Альбашир. По данным правоохранительных органов, злоумышленницу готовили к теракту инструкторы из США.



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