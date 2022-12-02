В турецком порту Самсун прогремел взрыв

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Взрыв прогремел в турецком порту Самсун, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал A Haber.

После взрыва начался пожар. Причины случившегося неизвестны. На место происшествия направились пожарные бригады.

Информации о пострадавших не поступало.

Накануне в турецкой провинции Бурса на западе государства разбился вертолет. ЧП произошло рядом с ТЭС в районе Оваакча к северу от города. По словам властей провинции, погибли два человека.

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