Рекордно высокое атмосферное давление будет в Москве 5 декабря – синоптик

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил москвичей о новом рекорде атмосферного давления, который будет установлен в столице в понедельник, 5 декабря.

"За весь период наблюдений самое высокое давление для 5 декабря было зафиксировано в 2001 году. Оно составляло 764,3 миллиметра ртутного столба. В понедельник рекорд будет существенно превышен", – передает ТАСС его слова.

Вильфанд заявил, что в столице ожидает атмосферное давление в районе 770 миллиметров ртутного столба.

Ранее ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус сообщил, что в Москве 3 декабря зафиксировали повторение рекорда высокого атмосферного давления 1954 года. В 9:00 барометры на базовой метеостанции столицы, ВДНХ, показали 770,9 миллиметра ртутного столба.

Несмотря на аномальные морозы, в ближайшее время в Москве не ожидается снегопада. По прогнозу синоптика Татьяны Поздняковой, снегопад придет в столицу только во второй декаде последнего месяца 2022 года. Незначительные осадки могут выпасть в городе 7 декабря, однако их нельзя будет назвать снегопадом, сообщила эксперт.

Синоптики предупредили москвичей об усилении морозов

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