Москвичей предупредили о морозах до -12 градусов

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В воскресенье, 4 декабря, синоптики спрогнозировали облачную погоду с прояснениями, гололедицу и морозы до -12 градусов в Москве и Подмосковье. Информацией об этом поделился российский Гидрометцентр.

"Облачно с прояснениями. Без осадков. Местами гололедица. Температура воздуха в Москве составит -9...-7 градусов мороза, по области – от -12 до -7 градусов. Ветер юго-восточный, южный, 3–8 метров в секунду", – говорится в сообщении.

Помимо этого, москвичей предупредили о достаточно высоком атмосферном давлении в 772 миллиметра ртутного столба.

Ранее ГУ МЧС РФ по столице сообщило, что в период с 3 по 6 декабря в Московском регионе ожидается аномальное похолодание.

В связи с этим горожанам порекомендовали тепло одеваться, прикрывать рот и нос шарфом, а также носить сухую и свободную обувь для недопущения нарушения кровообращения в части ног.

Москвичей предупредили об аномальных морозах с 3 по 6 декабря

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