11:46Регионы
Глава Саратовской области прокомментировал сообщения о громком хлопке в Энгельсе
Фото: vk.com/engels_24
Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщения, появившиеся в соцсетях, о громком хлопке и вспышке в Энгельсе. Об этом сообщает Pravda.Ru.
По его словам, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.
"Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах не произошло", – отметил Бусаргин.
Глава региона также призвал жителей сохранять спокойствие, добавив, что в настоящее время специалисты проводят проверку на военных объектах области.
Ранее пользователи соцсетей заявили, что возле аэродрома в Энгельсе произошел взрыв.
В понедельник, 5 декабря, стало известно, что три человека погибли при взрыве на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью. По данным экстренных служб, еще пять человек получили травмы. Также уточнялось, что из-за взрыва бензовоза пострадал самолет.
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