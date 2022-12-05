Глава Саратовской области прокомментировал сообщения о громком хлопке в Энгельсе

Фото: vk.com/engels_24

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал сообщения, появившиеся в соцсетях, о громком хлопке и вспышке в Энгельсе. Об этом сообщает Pravda.Ru.

По его словам, объекты гражданской инфраструктуры не пострадали.

"Никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах не произошло", – отметил Бусаргин.

Глава региона также призвал жителей сохранять спокойствие, добавив, что в настоящее время специалисты проводят проверку на военных объектах области.

Ранее пользователи соцсетей заявили, что возле аэродрома в Энгельсе произошел взрыв.

В понедельник, 5 декабря, стало известно, что три человека погибли при взрыве на стоянке авиационной техники на аэродроме под Рязанью. По данным экстренных служб, еще пять человек получили травмы. Также уточнялось, что из-за взрыва бензовоза пострадал самолет.



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