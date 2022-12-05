СК возбудил уголовное дело после взрыва газа в доме в Ярославле

Фото: МЧС России

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту взрыва газа в многоквартирном доме в Ярославле. Об этом говорится в сообщении регионального СУСК РФ в телеграм-канале.

"По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время специалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу регионального управления МЧС, из дома, в котором произошел взрыв, были эвакуированы 44 человека, в том числе трое детей.

"Людей эвакуировали в ДК имени Добрынина", – говорится в сообщении.

В региональном управлении МЧС добавили, что в настоящее время спасатели разбирают завалы.

ЧП произошло в понедельник утром в доме № 5 по улице Кузнецова в Ярославле. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля.

По последним данным, в результате произошедшего пострадал один человек.

Мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что под завалами после взрыва в жилом доме людей нет.



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