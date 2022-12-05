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07:34

Происшествия

Мэр Ярославля заявил об отсутствии людей под завалами после взрыва в доме

Фото: Следственный комитет РФ

Мэр Ярославля Артем Молчанов заявил, что под завалами после взрыва в жилом доме нет людей. Об этом сообщает ТАСС.

"Специалисты нам подтверждают, что нет", – сказал он.

ЧП произошло в понедельник утром, 5 декабря, в доме № 5 по улице Кузнецова в Ярославле. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля.

По последним данным, в результате произошедшего пострадал один человек.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске объявили режим ЧС муниципального характера после взрыва в жилом доме на улице Мира. В результате ЧП часть здания обрушилась.

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