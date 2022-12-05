Взрыв газа произошел в жилом доме в Ярославле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Взрыв газа произошел в жилом доме на улице Кузнецова в Ярославле. Об этом сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным ведомства, ЧП произошло в понедельник утром, 5 декабря, в доме № 5. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля.

Уточняется, что есть пострадавшие. В настоящее время проводится эвакуация жителей. Других подробностей не приводится.

Ранее сообщалось, что взрыв газа произошел в жилом доме в Нижневартовске. В результате часть здания обрушилась. По последним данным, погибли шесть человек.

В Нижневартовске объявлен режим ЧС муниципального характера. На место прибыл глава МЧС Александр Куренков. Он сообщил, что причиной трагедии стала разгерметизация газового баллона в одной из квартир.



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