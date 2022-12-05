Глава МЧС России прибыл на место обрушения части дома в Нижневартовске

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Глава МЧС России Александр Куренков прибыл на место частичного обрушения пятиэтажного дома в Нижневартовске. Об этом сообщает ТАСС.

Уточняется, что министру доложили о ходе проведения аварийно-спасательных работ, в которых задействованы около 200 человек.

ЧП произошло в воскресенье, 4 декабря. В жилом доме на улице Мира случился взрыв газа, впоследствии произошло обрушение. Причиной трагедии могла стать неправильная эксплуатация газового баллона.

По последним данным, погибли шесть человек. Еще пятеро были госпитализированы. Двоих из них силами санавиации доставили в ожоговый центр в Сургуте.

В Нижневартовске введен режим ЧС муниципального характера. Спасатели продолжают разбирать завалы на месте обрушения дома. Поисковые работы осложняют погодные условия. В настоящее время в городе 24 градуса мороза.



В МЧС рассказали, что мороз осложняет поисковые работы на месте ЧП в Нижневартовске

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