Один человек пострадал при взрыве газа в жилом доме в Ярославле

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Один человек пострадал в результате взрыва газа в жилом доме в Ярославле. Об этом со ссылкой на экстренные службы сообщает ТАСС.

Также отмечается, что были эвакуированы 28 человек.

Как уточняли ранее в региональном главке МЧС, ЧП произошло в понедельник утром, 5 декабря, в доме № 5 по улице Кузнецова в Ярославле. В результате обрушились чердачные перекрытия и кровля.

Ранее сообщалось, что в Нижневартовске объявили режим ЧС муниципального характера после взрыва в жилом доме на улице Мира.

В результате ЧП часть здания обрушилась. По последним данным, погибли шесть человек. Еще пятеро были госпитализированы, двое из них находятся в крайне тяжелом состоянии.



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