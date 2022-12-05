Местная жительница рассказала о взрыве на аэродроме под Рязанью

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

Во время взрыва на стоянке авиатехники на аэродроме под Рязанью жительница Дягилева услышала сильный хлопок. Об этом сообщает телеканал "360".

"Слышала сильный хлопок, но не как от полета самолетов. Другой, сильный", – отметила она.

По словам женщины, звук был схож со звуком от взрыва газа. Она провела ассоциацию с тем, как несколько лет назад прогремел взрыв в доме на Дзержинке.

По предварительной информации, бензовоз взорвался на аэродроме утром 5 декабря. В результате происшествия погибли три человека, а еще пять получили травмы. При этом у двух их пострадавших диагностировали тяжкий вред здоровью.



Новости часа: на аэродроме под Рязанью взорвался бензовоз

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