Аудит военной помощи Киеву проведут в Великобритании – СМИ

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Премьер-министр Великобритании Риши Сунак приказал провести аудит военной помощи Лондона Киеву. Об этом со ссылкой на источники в британском правительстве сообщает BBC.

"Речь идет о том, чтобы посмотреть, что мы вложили и что мы получили", – заявил собеседник издания.

В материалах издания уточняется, что аудит нужен для того, чтобы оценить значимость военного вклада Британии и оценить ход проведения специальной военной операции в целом.

Источники издания отмечают, что среди британских чиновников возникают опасения, что Сунак может занять слишком осторожную позицию в вопросах дальнейших поставок оружия Украине.

По материалам издания, некоторые чиновники считают, что премьер-министр Великобритании может перенять позицию президента Америки Джозефа Байдена, который отказывается от отправки определенных видов вооружения во избежание эскалации конфликта.

Уточняется, что президент Украины Владимир Зеленский знает о проходящих в Британии дебатах. Он призывает Лондон сохранить сильную военную поддержку Киева.

Ранее представитель Белого дома Джон Кирби заявил, что в очередной пакет военной помощи Киеву будут включены дополнительные средства ПВО.

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