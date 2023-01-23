Москва в 2022 году заключила 89 договоров аренды земли под крупные инвестиционные проекты

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Правительство Москвы в 2022 году заключило 89 договоров аренды земельных участков для реализации масштабных инвестиционных проектов. Об этом сообщает заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов. Его слова опубликованы на портале мэра Москвы.

В рамках договоров будут возведены производства, объекты транспортной, спортивной и социальной инфраструктуры. Площадь территорий составляет более 168 гектаров. Срок аренды составляет пять лет. Уточняется, что появление новых объектов создаст дополнительные рабочие места и поможет привлечь инвестиции в экономику города.

"За это время инвесторы возведут 20 школ и детских садов, восемь спорткомплексов, а также промышленные предприятия, многофункциональные центры, объекты транспортной и инженерной инфраструктуры", – отмечает Ефимов.

По словам руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, в прошлом году под многофункциональные центры было выделено 25 гектаров земли, для размещения новых школ и детских садов – 23 гектара, под спортивные объекты – 12 гектаров, для будущих транспортных проектов – 11 гектаров. На остальных территориях будет создана инженерная инфраструктура, возведены медицинские, культурные и иные объекты.

В ходе проекта на северо-западе Москвы в Хорошёво-Мнёвниках появится новый спорткомплекс – Международная хоккейная академия Александра Овечкина.

Руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский обратил внимание на меры антикризисной поддержки. С марта 2022 года для развития промышленных проектов землю стали предоставлять по ставке один рубль в год. Также он уточнил, что в 2022 году было заключено всего 13 договоров о предоставлении земли в аренду по льготной ставке.

"Благодаря реализации этих проектов в городе появятся предприятия по производству различного оборудования, мебели, строительных материалов, упаковки и продуктов питания. На будущих объектах смогут трудоустроиться более трех тысяч человек", – заключил Овчинский.

Ранее стало известно, что в столице объявили первые торги на право заключения договоров долгосрочной аренды объектов Москомспорта с частными спортивными операторами.

До 13 февраля можно подать заявку на участие в торгах на право заключения договоров аренды спорткомплекса "Лаун-теннис" и спортклуба "База". Арендаторы могут использовать здания исключительно для оказания услуг спортивной и физкультурно-оздоровительной направленности.

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