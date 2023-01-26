Инвестиционный портал Москвы посетили 3,7 млн раз в 2022 году – Ефимов

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Инвестиционный портал Москвы в минувшем году посетили порядка 3,7 миллиона раз, что на 700 тысяч больше, чем за год до этого. Об этом рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

"Востребованность ресурса ежегодно растет. <...> Количество уникальных посетителей за то же время (2022 год. – Прим. ред.) увеличилось на 800 тысяч – до 2,4 миллиона", – сказал он.

Ефимов добавил, что сейчас на портале зарегистрировано более 88 тысяч личных кабинетов, только в прошлом году этот показатель увеличился почти на 25 тысяч. Всего за девять лет работы ресурс посетили 18,8 миллиона раз.

В свою очередь, глава столичного департамента информационных технологий Эдуард Лысенко добавил, что за прошедший год сервис модернизировали, добавили в него новые функции, например фильтры подбора объектов, которые позволяют оценить их потенциал с точки зрения инвестиций.

Также на портале доступен специальный раздел для представителей промышленности. Он позволяет в том числе найти необходимые отечественные разработки в "Банке технологий", получить консультации по мерам поддержки предприятий, подобрать производственные площадки.

"В 2022 году пользователи посетили этот раздел 61,5 тысячи раз – на 53,5 тысячи больше, чем годом ранее, а всего <...> с конца 2020 года там зафиксировано 69,7 тысячи визитов", – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Владислав Овчинский.

Также предпринимателям доступен раздел "Имущество от города", позволяющий подобрать недвижимость для покупки или аренды. В настоящее время там размещено порядка четырех тысяч объектов. А в разделе с инвесткартой пользователи могут найти объекты и информацию об инвестиционных проектах, реализуемых в Москве.

Ранее сообщалось, что с момента запуска в декабре 2022 года сервиса "Переезд в Москве" на портале mos.ru его страницу посетили больше 2,5 тысячи пользователей. Сегодня в сервисе доступно порядка 170 инструкций для разных сценариев переезда.



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