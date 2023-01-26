Страницу сервиса "Переезд в Москве" за месяц посетили свыше 2,5 тыс человек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

За месяц с момента запуска сервиса "Переезд в Москве" на портале mos.ru его страницу посетили больше 2,5 тысячи пользователей. Об этом сообщает пресс-служба мэра и правительства столицы.

"Сервис позволяет получить персональную подборку инструкций под конкретную жизненную ситуацию. Изучать инструкции и чек-листы суперсервиса можно в любом месте и с любого устройства", – рассказал первый замглавы аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Отмечается, что на сегодняшний день в сервисе доступно порядка 170 инструкций для разных сценариев переезда. Так, например, пользователи могут узнать, как зарегистрироваться по новому адресу, экологично избавиться от ненужных вещей при переезде, прикрепиться к новой поликлинике, записать ребенка в детсад.

Пока что самым востребованным сценарием на сайте остается переезд без детей в арендованную квартиру. Позже в сервис добавят и другие материалы, в том числе о досуге в Москве, соцпомощи, общественном транспорте и прочие.

Ранее на mos.ru запустили спецпроект для владельцев животных. Сервис "Как стать cуперхозяином" содержит советы и профессиональные инструкции для владельцев животных. Так, пользователи могут узнать, зачем регистрировать любимца, опасно ли чипирование и когда ставить первую прививку.



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