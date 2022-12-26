Cпецпроект для владельцев животных запустили на mos.ru

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Cпецпроект "Как стать cуперхозяином", содержащий советы и профессиональные инструкции для владельцев животных, запустили на портале мэра и правительства Москвы.

Также в нем объединили услуги и сервисы, необходимые для заботы о животных.

"Когда в доме появляется питомец, как правило, возникают одни и те же вопросы. Например, зачем регистрировать любимца, опасно ли чипирование, когда ставить первую прививку и куда звонить, если питомцу нужна срочная помощь. Этот проект поможет разобраться на первых этапах и ответит на самые популярные запросы уже опытных владельцев", – рассказал председатель комитета ветеринарии Алексей Сауткин.

Также здесь можно узнать о том, чем можно помочь бездомным животным, как стать волонтером в приюте, есть рекомендации для тех, кто планирует забрать животное домой и адаптировать его к новым условиям.

В свою очередь, председатель комитета государственных услуг столицы Елена Шинкарук рассказала, что уже к лету москвичам станут доступны все возможности суперсервиса "Мой питомец".

"Вся актуальная информация о домашних питомцах, в том числе о регистрации и чипировании, необходимых прививках и врачебных осмотрах, теперь будет доступна любому пользователю портала", – пояснила Шинкарук.

В департаменте информационных технологий добавили, что на mos.ru можно записать питомца в любую из государственных клиник на вакцинацию, клинико-диагностические исследования, процедуры по уходу и другие услуги. Также горожанам доступен сервис поиска пропавших животных.

Ранее ветеринар Михаил Шеляков рассказал, что непривитые питомцы могут принести с улицы заболевания, которые передаются хозяевам. Также для человека опасными являются необработанные от паразитов животные.

Речь идет об острых и особо опасных инфекционных заболеваниях: бешенство, сибирская язва или лептоспироз. Все они могут передаваться от животных человеку, и, например, бешенство почти в 100% случаев оказывается летальным.



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