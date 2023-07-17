Новый этап приема заявок на гранты для субъектов МСП начался в Москве

Фото: пресс-служба департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы

В столице стартовал второй этап приема заявок на гранты для субъектов малого и среднего предпринимательства, который продлится до 11 августа. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы со ссылкой на заместителя градоначальника Наталью Сергунину.

Отмечается, что гранты предоставляются на покупку или лизинг оборудования. Их размер зависит от затрат: например за импортное оборудование возместят только 35% потраченных средств, а за отечественное – половину. Кроме того, компенсировать можно не стоимость оборудования, а процент по кредиту за него, но не более 30 миллионов рублей в год.

"С начала года одобрено уже 264 заявки. Общий размер поддержки превысил 600 миллионов рублей. Финансирование получили, например, полиграфические и металлообрабатывающие предприятия, производители пищевой продукции и техники", – рассказала вице-мэр.

Сергунина привела несколько примеров. Так, столичный производитель развивающих игрушек для детей и настольных игр получит грант в размере 1,4 миллиона рублей, текстильное предприятие – 221 тысячу рублей, а компания, выпускающая натуральный шоколад, – 112 тысяч рублей.

Ранее стало известно, что город выделил научно-производственному объединению "Алмаз" грант на улучшение систем ПВО. Полученные средства предприятие направит на совершенствование средств, обнаруживающих маловысотные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты.

