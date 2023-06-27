Прием заявок на получение грантов на патентование продлили до 1 августа в Москве

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Участникам Московского инновационного кластера продлили возможность подать заявку на получение грантов на патентование в России и за рубежом. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

"Патентная активность в Москве показывает хороший рост. Расходы на патентование компенсировали уже более 150 столичных компаний. Мы решили продлить срок действия программы, чтобы каждый, кто еще не успел воспользоваться этой мерой поддержки, смог ее получить", – сказал руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин.

Грант выдается в размере 75 тысяч рублей за патент. При этом он должен быть получен не ранее чем за 12 месяцев до дня подачи заявки. Компаниям также предлагают компенсировать до 70% расходов, связанных с зарубежным патентованием. Такая поддержка может достигать 2 миллионов рублей.

Компании смогут подать неограниченное количество заявок. Отмечается, что предприниматели уже получили гранты на сумму более чем 40 миллионов рублей в рамках проекта.

В частности, гранты уже получили научно-исследовательский центр "Топаз", компания "3Д-Медуза" и фармацевтическая компания "Пальмира Биофарма".

Московский инновационный кластер – площадка, связывающая крупные корпорации и научные организации, институты развития и органы власти. В его состав входит более 35 тысяч организаций из Москвы и еще 81 региона России.

Ранее Сергей Собянин рассказал, что 14 столичных компаний в сфере ИТ и медицины получили гранты на импортозамещение. Посредством инициативы в столице уже создано более 5,5 тысячи квадратных метров новых лабораторий и производственных помещений, отметил мэр.

К получившим грант компаниям в том числе относится "ТЗМОИ", производящая медицинскую технику: дезинфекционно-моечное оборудование, паровые и плазменные стерилизаторы.

Собянин: компенсацию расходов на патенты получили уже 150 технологических компаний столицы