Собянин: Москва выделит грант на проекты научных исследований для потребностей мегаполиса

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Москва выделит Российскому научному фонду грант, который пойдет на финансирование исследований столичных ученых. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Поддержим Российский научный фонд с помощью гранта на исследования московских ученых. Средства пойдут на финансирование проектов победителей ежегодного конкурса "Проведение фундаментальных научных исследований и поисковых научных исследований малыми отдельными группами", – написал мэр.

Он пояснил, что принять участие в конкурсе могут коллективы из не более чем четырех человек, минимум половина которых младше 39 лет. Их работы должны касаться приоритетных направлений развития Москвы, например, передовых производственных технологий, экологически чистой энергетики, высокотехнологичного здравоохранения. Заявки принимаются до 2 октября, при этом исследования должны быть предварительно опубликованы в научных изданиях.

Ранее в столице стартовал прием заявок на конкурс грантов для социально ориентированных некоммерческих организаций. Его победители смогут получить финансирование на сумму до 5 миллионов рублей. Всего в рамках конкурса предусмотрено 12 номинаций.

