Собянин выделил грант НПО "Алмаз" на совершенствование систем ПВО

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Правительство Москвы выделило грант научно-производственному объединению (НПО) "Алмаз" имени академика А. А. Расплетина на улучшение систем противовоздушной обороны (ПВО). Сергей Собянин подписал соответствующее постановление на заседании президиума Правительства Москвы.

"Улучшение системы мониторинга воздушного пространства повысит безопасность населения и объектов инфраструктуры Московского региона", – сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что грант выделили с учетом актуальных угроз и вызовов. Средства направят на совершенствование средств, обнаруживающих маловысотные цели, в том числе беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

Утром 4 июля Вооруженные силы Украины попытались атаковать объекты на территории Московской области и ТиНАО. Российские системы ПВО уничтожили пять беспилотников.

Позже Собянин заявил, что в результате атаки никто не пострадал, а все обнаруженные БПЛА ликвидированы. Он добавил, что ранее введенные Росавиацией ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково были сняты в 08:00.

Собянин сообщил о сбитых беспилотниках в ТиНАО