Собянин: попытка атаки украинских беспилотников отражена, пострадавших нет

Фото: телеграм-канал "Москва 24"

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) никто не пострадал. Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

"Сегодня была совершена еще одна попытка атаки украинских беспилотников в Новой Москве и Московской области. На данный момент атаки отражены силами ПВО, все обнаруженные БПЛА ликвидированы", – написал мэр.

Собянин добавил, что ранее введенные Росавиацией ограничения на полеты в районе аэропорта Внуково были сняты в 08:00. Информацию об этом также подтвердили в ведомстве. До этого аэропорт не осуществлял прием и выпуск самолетов с 05:10.

Из-за временных ограничений 14 самолетов, которые должны приземлиться во Внуково, перенаправили в другие аэропорты, сообщает ТАСС со ссылкой на осведомленный источник.

"На 07:30 мск подтверждено 14 рейсов, ушедших из аэропорта Москва (Внуково)", – сообщил собеседник агентства.

Мэр города добавил, что на местах происшествий работают экстренные службы столицы.

Об атаке беспилотников в ТиНАО стало известно утром 4 июля. Жители поселения Московский услышали два громких взрыва, а после этого увидели, как над лесополосой начал подниматься черный дым.

Позже стало известно, что причиной подобного стали сбитые БПЛА. При этом сообщалось, что всего беспилотников было три, и все они двигались в направлении Москвы. Два объекта вывели из строя в небе над ТиНАО, еще один – над Калужской областью.



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