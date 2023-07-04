Прибывающие во Внуково рейсы перенаправили в другие столичные аэропорты

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Пять самолетов, которые должны были приземлиться в Москве во Внуково, перенаправили в другие столичные аэропорты. Это следует из данных онлайн-табло Внуково.

Согласно изменениям, рейсы из Шарм-эль-Шейха и Дубая перенаправлены в Домодедово. Самолеты из Махачкалы, Новосибирска и Челябинска приземлятся в Шереметьево.

Как сообщили РИА Новости в пресс-службе аэропорта, на его территории с 05:10 утра введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

"По техническим причинам, не зависящим от аэропорта, во Внуково введены ограничения на прием/выпуск воздушных судов с 05:10", – говорится в сообщении.

По информации Росавиации, ограничения будут действовать до 08:00. В ведомстве добавили, что все аэропорты Москвы и Московской области, за исключением Внуково, работают в стандартном режиме.

Утром 4 июля в Троицком и Новомосковском административных округах (ТиНАО) были сбиты два беспилотника. Они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Громкие хлопки услышали жители поселения Московский.

Предполагалось, что всего беспилотников было три, и все они направлялись на Москву. Третий потерпел крушение в Калужской области.



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